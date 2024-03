OMEGA 3 / OMEGA 6 DENGESİ NEDEN ÖNEMLİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Tahin yazısına gelen yorumlardan anlıyoruz ki birçok kişi bir besini ya tamamen sağlıklı ya da tamamen sağlıksız olarak kabul etmek istiyor. Oysa son derece sağlıklı olan bazı gıdalar aşırı tüketildiklerinde sağlık bozucu etkiler yapabiliyor. Omega 6 / Omega 3 dengesinin önemini bilincinde olmamız ve yaşamımıza adapte etmemiz gerekiyor. Omega 3 kanı sulandırırken Omega 6 kanı pıhtılaştırıyor. Kanı sulandırma mı pıhtılaştırma mı önemli? Kanın akışkanlığı için sulu olması önemli, bunu Omega 3 sağlıyor. Öte yandan yaralanma durumunda kan kaybı olmaması için kanın pıhtılaşması gerekir, bunu da Omega 6 sağlıyor. O zaman biri diğerinden daha önemli denilemez, dengede olması önemli. Omega 3 ağrı hissini azaltırken Omega 6 ağrı hissini artırıyor. Hangisi daha önemli? Ağrı hissi olmaması da kötü, vücudun verdiği sinyali anlayamayız. Ağrı hissetmeliyiz ki tedbir alalım. İşte burada da denge çok önemli. İnsanlar avcı toplayıcı çağdayken Omega 6 / Omega 3 oranı 1/1 iken çağımızda sağlık açısından kabul edilebilir oran 4/1’dir. Yani vücudumuzda 1 birim omega 3’e karşılık en çok 4 birim Omega 6 bulunması öneriliyor. Biz bunu nasıl başardık? 1- Önceliğimiz her zaman Omega 6 ağırlıklı gıdaları beslenmemizden çıkarmak oldu. Örneğin mısırda 1 birim Omega 3’e karşılık 83 birim Omega 6 var. Biz 12 yılı aşkın süredir mısır, mısırözü yağı, ayçiçek yağı, rafine edilmiş gıdaları mutfağımıza sokmuyoruz. Markette satılan et, balık, tavuk gibi besi çiftliklerinde üretilen yiyecekleri yemiyoruz. 2- Yaklaşık 1/10 oranında Omega 6 içeren gıdaları az miktarda tüketiyoruz. Örneğin, tahin, yer fıstığı, fındık vb. 3- Her gün düzenli olarak en az 2000 mg EPA + DHA içeren IFOS onaylı Omega 3 takviyesi alıyoruz. Semizotu, keten tohumu gibi bitkisel Omega 3 kaynaklarını da tüketiyoruz. Sonuç: Vücudumuzda görselde de göreceğiniz üzere 1 birim Omega 3’e karşı 3,7 Omega 6 bulunuyor ki bu değer kabul edilebilir aralıkta. Beslenmeyi düzeltmeden yani Omega 6 girişini azaltmadan alınan Omega 3 takviyesi dipsiz kovaya su doldurmaya benzer.