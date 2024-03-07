RTÜK'ten 'Taş Kağıt Makas' dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.

"HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

- Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz.

DİZİDE NE OLMUŞTU?

Dün akşam ikinci bölümü yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde dört kadın karaktere içki içirip, ardından köpek gibi havlamaları yönünde baskı kurulan sahne sosyal medyada gündem haline geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ekrana gelen söz konusu sahne eleştirilere neden oldu.