DERİNCE KÜTÜPHANESİ GENÇLERLE BULUŞTU!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akıllı ve çağdaş bir kütüphane ortamında ders çalışabilmeleri için inşa ettiği Derince Kütüphanesini törenle hizmete açtı. Derince Millet Bahçesinde yer alan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Gençlerin bizlerden istediği bu güzel mekânların sayısını Kocaeli’de daha da artıracağız” dedi. dedi.

GENİŞ KATILIM VARDI

Derince Millet Bahçesi içindeki Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek kütüphanenin açılışına Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“GENÇLERİN TALEBİYDİ”

Açılış öncesinde konuşan Başkan Büyükakın, “Millet Bahçesini daha güzel hale getirecek olan Derince Kütüphanemizdir. Gençler bana hem ders çalışabilecekleri hem de sohbet edebilecekleri mekânlar istediklerini söylüyor. Biz gençliğimizde kütüphanelere kaynağa erişmek için giderdik. Şimdi kütüphaneler, etüt maksatlı da kullanılıyor. Gençler bunu talep ediyor. Benzer mekânların ilimizdeki sayısını artıracağız. Bu alanların asıl formatı genç mekân olarak geçiyor. Gençler burada çalışacaklar, ara verip sohbet edecekler, tekrar dönüp çalışmalarına devam edecekler. Bu sinerjiyle daha da verim alacaklar. Buralardan geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesiller yetişecek” dedi.

HÜLAGÜ, BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra konuşan milletvekili Sadettin Hülagü ise, Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının üç hedefi olduğunu kaydetti. Hülagü, “Ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, bağımsız Türkiye ve bilim yönünde güçlü bir ülke hedefiyle ilerlediler. Biz de bu hedefe ilerliyoruz. Bu mekânların yaygınlaşmasını diliyorum. Okuma noktaları son derece önemli. Başkanımıza ve ekibine bu önemli hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

OKUMA VE DERS ÇALIŞMA KONFORUNA KATKI

Derince Kütüphanesi, 598 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Her ayrıntının düşünüldüğü ve akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alıyor. Ayrıca modern kütüphane mobilyalarıyla dekore edilen alan okuma ve ders çalışma konforuna katkı sunuyor.Akıllı kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede; 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 187 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.

DIŞ ALAN GENÇLER İÇİN DİZAYN EDİLDİ

Büyükşehir, kütüphanenin içine gösterdiği özeni dış mekânda da uyguladı. Bu nedenle kütüphanenin arka tarafında bulunan alan kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirlendi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek. Bu esnada kütüphane yönetimi tarafından öğrencilere ve kütüphane misafirlerine küçük ikramlarda bulunulacak.