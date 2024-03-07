Tutuş Belsa’da çiçek dağıttı! 5 yıl önce Hürriyet’i sokmamışlardı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet ittifakının belediye başkan adayı olarak 8 Mart 2019’da AKP’li Nevzat Doğan’ın o dönem başkanı olduğu İzmit Belediyesinin bulunduğu Belsa Plaza’ya gitmişti. Kadın personelin 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nde onlara çiçek dağıtarak kutlamak isteyen Hürriyet, birçok engellemelerle karşılaşmıştı. Nevzat Doğan’ından nezaketen izin istendiği halde, AKP’li Doğan, bu talebe sıcak bakmamış, hatta zabıta Hürriyet’in yolunu kesmişti. Hürriyet de önüne konulan engellere rağmen partililerle birlikte binaya girerek ulaşabildiği kadın personele çiçek dağıtmıştı. O dönem içeriye sokulmak istenmeyen Hürriyet’i, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halk içeri sokarak başkan yapmıştı.

HÜRRİYET’İ ARAMADI

Tüm bu olanların üstünden 5 yıl geçti ve yine bir seçim döneminde 8 Mart Günü için bu sefer AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş İzmit Belediyesi’nde çalışanlara çiçek dağıttı. Başkan Hürriyet’i arama nezaketi dahi göstermediği öğrenilen Tutuş’a hiçbir zorluk çıkarılmazken Hürriyet’in olmadığı saatte yapılan ziyarette kadın çalışanlar çiçeklerini Tutuş’tan aldılar.