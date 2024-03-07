Lastik İş'te teklif yüzde 69!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor. Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde ise Goodyear, geçmiş dönemde olduğu gibi diğer fabrikalardan ayrı olarak masaya oturuyor.

7 TOPLANTI GERİDE KALDI

Lastik-İş Sendikası ile Pirelli, Brisa, Prometeon arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yedincisi ise bugün Tryp by Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi katılırken; işveren tarafında ise Brisa Fabrikası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu yer aldı.

“KABUL EDEMEYİZ”

Üç saati geçen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün de bitirme iradesi ile oturduk ama ücrette anlaşamadık. Bugün 11 madde geçtik, toplamda 49 madde geçmiş olduk. Destekte 4 madde geçtik toplamda 29 madde geçmiş olduk. Sosyal haklar anlamında üretimde yüzde 120 ile yüzde 300 arasında anlaşma sağladık. Aynı şekilde de destekte de sosyal yardım paketimiz için yüzde 120 ile yüzde 350 oranında bir anlaşma sağladık. Ücretler için yüzde 69 oranında talepleri oldu. Asla kabul edeceğimiz bir rakam değil. Burada bizim de sinirimiz gerildi. Toplu sözleşmeyi bitirme amacımız var. Sıkıntılı bir süreç. Komplike bir süreç. Her bir maaddenin kendi içerisinde maliyeti var. Bu kadar uzun süreüyor olması da bu yüzden. Sadece ücreti konuşmuş olsak bazı adımlar atılır. Sıradaki toplantımız 14 Mart Perşembe saat 10:00’da” ifadelerini kullandı.