- Asayiş

Otomobilini ateşe verdi

Çayırova ilçesinde iddiaya göre bir sürücü otomobilini ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobilini ateşe verdi mask

İddiaya göre, Çayırova ilçesi Yenimahalle Gaziler Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# inceleme, Çayırova

07 Mar 2024 - 19:33 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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