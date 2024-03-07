Otomobilini ateşe verdi

İddiaya göre, Çayırova ilçesi Yenimahalle Gaziler Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.