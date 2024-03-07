Ramazan öncesinde hamileler için oruç uyarısı

Hamile kadınların gebelik süreci boyunca düzenli beslenmesi çok önemli. Yetersiz ve dengesiz beslenme erken doğum, düşük doğum ağırlığı, bedensel ve zihinsel gelişiminin yetersizliği, ölü doğum gibi olumsuz durumlara neden olabiliyor. Aynı zamanda kansızlık, kemik dokusu bozuklukları, gebelik zehirlenmesi, tansiyon yüksekliği, diyabet gibi hastalıklara neden oluyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Ece Kından, gebelik döneminde beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili Elips Haber’den Sümeyye Aksu’ya açıklamalarda bulundu.

Bebeğin gelişimi için doğru ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sinem Ece Kından, “Bu yüzden de süt-süt ürünleri, et, yumurta, kurubaklagilli protein kaynakları, sebze- meyve ve tahıllardan oluşan bir beslenme olması gerekiyor. Yeterli ve dengeli bir beslenme önemli olur gebelerde” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan orucu tutmamak için gerekli mazeretlerden biri olarak gebeliği ve emziren kadınları önerdiğini kaydeden Op. Dr. Kından, “O yüzden hamile ve çocuk emziren kadınlar oruç tutmayabiliyorlar. Daha sonrasında kaza olarak da tutabiliyorlar. Fakat isteyen hamilelerimizde kendi kişisel tercihleri Ramazan’da oruç tutabilirler. Eğer kendilerini iyi hissediyorlarsa, bunu yapabileceklerini düşünüyorlarsa” değerlendirmesinde bulundu.

Op. Dr. Kından, gebelerin Ramazan’da oruç tutmaları durumda dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Gebeler eğer ki oruç tutacaklarsa; oruç tutukları zamanda halsizlik, yorgunluk ve baygınlık gibi göz kararması gibi bulguları olursa mutlaka orucu sonlandırmaları ve doktor kontrolüne gitmeleri gerekir. Oruç açtıkları zamandan sonra normalden daha fazla sıvı alımına dikkat etmeleri ve sık sık az az beslenerek kan şekerini dengede tutmaya çalışmalılar.”

Kaynak: ELİPS HABER