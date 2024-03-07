Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel emekli promosyon ücretleri...

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak, NTV'nin aktardığına göre, mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri:

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilerine Banka

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmakta.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları adatsız kullanma fırsatı sunuyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi.

Mobil’den müşteri olup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL’ye varan fırsat sunuyor.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024’tür. Banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alanlara, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını veriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip- para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

12.500 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;

7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

12.500 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;

7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Kaynak: CUMHURİYET