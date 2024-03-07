Sarı "Büyükakın’dan Kocaeli'yi kurtarmak için yola çıktık!"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’i kamuoyuna tanıtmak üzere bugün Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım programına Özel’in yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, partinin ilçe başkanları, belediye başkan adayları, partinin il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, eski il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

“YOLA ÇIKTIK”

Programda ilk olarak konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Bugün, Kocaeli olarak uzun ve meşakkatli bir yolun son virajına giriyoruz. Kocaeli’nin makus talihini tersine çevirmek için, işçinin, emekçinin, köylünün yüzünü güldürmek, hak ettikleri refahı sağlamak için yola çıktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olma utancından kurtarmak için yola çıktık. 20 yıldır depreme karşı duyarsız olan, rant uğruna kenti talan eden AKP iktidarından Büyükşehir Belediyesini kurtarmak için yola çıktık. Belediyenin kaynaklarının cemaatlere, tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekilmesini engellemek için yola çıktık. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için binbir zorluk çeken vatandaşlarımızı, AKP zulmünden kurtarmak için yola çıktık. İnsanların açlığa mahkum edilmesini engellemek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek için yola çıktık. Doğa katliamlarını, hava kirliliğini, trafik sorununu çözmek için yola çıktık..

‘BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ’

Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden, Körfezli İsmail Devrim için yola çıktık. Türkiye’yi ‘Yahudiler Kurdu’ diyen kadına ödül veren, Cumhuriyetimize laf uzatan sözde imamı davet eden, Atamıza küfürler eden adamı el üstünde tutan, Cumhuriyetle 100 yıllık hesaplaşma içinde olan Tahir Büyükakın’dan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kurtarmak için yola çıktık. Ne mi yapacağız? Kocaeli’de Sefa abinin, Hikmet abinin zamanını hatırlayın. Sosyal demokrat belediyecilik ile Kocaeli’yi nasıl Türkiye’nin parlayan yıldızı yaptığımızı, onca zorluğa rağmen inşa edilen Yuvacık Barajını, İzaydaş’ı, İzgaz’ı hatırlayın. Kocaeli sporumuzun o dönemki güzel günlerini hatırlayın. İşte bugün de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve 12 ilçemizde, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, yeniden tesis etmek için durmadan, yorulmadan, birlik ve beraberlik içinde işimiz gücümüz Kocaeli diyerek yola çıktık. 31 Mart’ta Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatacağız.

‘BİZ BURADAYIZ’

Biz buradayız. Kocaeli’nin Yıldızını, Atasoy Başkanımız ile yeniden parlatmak için buradayız. Bu kenti Tahir Büyükakın’ın, israf düzeninden kurtarmak için buradayız. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yeniden iktidar yapmak için buradayız. Sosyal demokrat belediyecilik için buradayız. Cumhuriyet için buradayız. Laiklik için buradayız. 31 Martta ’da, 2 Nisan’da da sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk için buradayız. Burada olmak için değil, burada olmaya mecbur olduğumuz için buradayız. Tarihi misyonumuzun ve kimin mirasını taşıdığımızın farkında olduğumuz için buradayız. Bu bozuk düzenin çarklarını parçalamak için buradayız. Hak için, hukuk için, adalet için buradayız” dedi