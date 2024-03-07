Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı: Durumu ağır

Devlet liderlerinin Türkiye'de karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı.
Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SOMALİ CUMHURBAŞKANIN OĞLU, MOTOKURYEYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulup ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu bulunmuştu.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verirken takdiri indirim uyguladı, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.
Bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına da çeviren mahkeme, sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasını karar verdi.
BAKANIN OĞLU DA KAZA YAPMIŞTI
Eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein trafik kazasına karışmıştı.
İstanbul Tarlabaşı’nda, 10 Aralık günü eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in de içinde bulunduğu aracı kullanan 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yolda yürüyen 72 yaşındaki Pakize Özer’e çarpmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adnan - Bunların çocukları niye hep burada
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.