CHP'li Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

"Sevgili Kocaeliler,

Bugün, dünyanın dört bir yanında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların tarihsel mücadelelerini ve kazanımlarını anmak, kadın haklarına dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için önemli bir gün. 8 Mart, kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Kadınlar, yıllar boyunca toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmiş, haklarını savunmuş ve dünyayı daha adil bir yer haline getirmek için çaba göstermişlerdir. Ancak, hala pek çok alanda eşitsizlik ve adaletsizlik devam etmektedir.

Kadınların eğitim, istihdam, sağlık ve siyaset gibi alanlardaki haklarına saygı duyulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi, sadece bir cinsiyetin değil, tüm insanlığın ortak çıkarınadır.

Bu önemli gün vesilesiyle, kadınların seslerini duyurabilmeleri, haklarını savunabilmeleri ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri için, Kadınların toplumdaki her alanda eşit temsil edilmesi ve fırsatlara erişimi sağlanması için daha fazla çaba göstereceğimi bildirmek isterim.

Bugün Izmit Belediye başkanımız Sn. Fatma Kaplan Hürriyet’in güçlü temsiliyeti ve başarılı çalışmaları kentimizin kadınlarına siyasi alanda da çalışmalar yapmak için cesaret veriyor.

İzmit belediyesi Meclis üyesi adayı olarak kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmalarının kentin yönetimde temsil edilmelerinin kente ve İzmitlilere fayda olarak yansıyacağına, Kıymetli İzmit halkımızın daha öncede olduğu gibi bu kez meclis çoğunluğunu da vererek bunu 31 Mart 2024 Seçimlerinde destekleyeceğine inanıyorum.

Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, başta Türk kadınlarına 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı tanıyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kadın hakları mücadelesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."