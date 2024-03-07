Hürriyet: “KENT LOKANTASINDA ÇEŞİDİ 4’E ÇIKARDIK”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kalbine dokunacak projelerine bir yenisini daha ekleyerek geçtiğimiz günlerde İzmit Kent Lokantasını hizmete sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öğle yemeğini Kent Lokantasında yedi. Hürriyet yemek kuyruğuna girerek İzmitlilerle sohbet etti. Başkan Hürriyet’e öğle yemeğinde CHP Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

VATANDAŞ HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunuyor. İzmitliler Kent Lokantası hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.

“UZUN SÜRELİ İHALELER YAPILMIŞ”

Başkan Hürriyet yemek kuyruğunda yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz ve uzun zamandır çalışmasını yaptığımız Kent Lokantasındayız. Burası eskiden çay bahçesiydi. Buraya hep uzun süreli ihaleler yapılmış. Biz 2023’ün başında burayı teslim almıştık. Önce kafe olarak işletelim dedik sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantasını görünce biz de yapabiliriz mi diye araştırmaya başladık. Gittik, inceledik.

“ÇEŞİDİ 4’E ÇIKARDIK”

Fevziye’yi dönüştürmek için uygun bulduk. Buraya hızlıca bir tadilat çalışmasına başladık. İçini yeniledik. Endüstriyel mutfak malzemeleri de temin ederek burada Kent Lokantası yapacağımızı zaten 7 ay önce duyurmuştuk. Çok şükür 7 ay içerisinde de burayı tamamladık, yakın zamanda da halkımızın hizmetine açtık. Aslında 3 çeşit yemek 40 lira demiştik ama 4 çeşide çıktık. Yemekleri kendi ekibimiz yapıyor.

“MALİYETLERİ AŞAĞIYA ÇEKEBİLİYORUZ”

Biz rantı halka döndürüyoruz. Her kent bir rant üretir. Rant her zaman kötü bir şey değildir. Belediye başkanları bir karar verir. Rantı 1 kişinin cebine mi sokacak yoksa halka geri mi döndürecek. Biz ihalesi biten kafeleri tekrar ihaleye çıkmayarak, kiraya vermeyerek kendi işletmelerimiz haline getirdiğimizde mutfaklarımızı büyüttük. Kocaman bir aşevi kurduk. O aşevi sayesinde kendi yemeklerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bu alanlarda istihdam da yaratıyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için maliyetleri de rahatlıkla aşağıya çekebiliyoruz.

“ÖZ GÜCÜMÜZLE ÜRETİYORUZ”

‘Zararına mı veriyorsunuz’ diyorlar hayır biz tamamen maliyetine veriyoruz. Bu maliyet buna denk getirebiliyoruz çünkü tamamen kendi üretimimiz. Biz öz gücümüzle üretiyoruz. Dışarıdan alsak bu maliyete vermemiz mümkün değil. Tamamen kendimiz ürettiğimiz için Aşevi mutfaklarımızda, Gülümse Kafelerimizin büyüttüğümüz ve profesyonel hale getirdiğimiz mutfaklarında kendi personelimizde ürettiğimiz için 4 çeşit yemeği 40 liraya verebiliyoruz.

“YAPTIĞIMIZ HER İŞ HALKA DOKUNUYOR”

Amacımız kar etmek değil. Bize maliyetini karşılasın yeter. İlk kent lokantamızı eski Fevziye çay bahçesinde hizmet veriyor. Esnafımızla da yarışmamak adına 12.30’da açıyoruz günde 1000 – 1500 arası yemek sunuyoruz ve 15.30 gibi de yemek servisi bitiyor. Esnafımız da haklı ama vatandaş da haklı. Bu yüzden biz bu hizmetleri sunmak zorundayız. Her yaptığımız iş halka dokunuyor. Böyle olunca da karalama kampanyaları beraberinde geliyor. Bizim onlarla zaman kaybedecek durumumuz yok. Kent Lokantamız tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.