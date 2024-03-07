Atasoy Bilgin vaatlerini anlattı!

CİHAT POLAT- AYGÜN BAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’i kamuoyuna tanıtmak üzere bugün Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım programına Özel’in yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, partinin ilçe başkanları, belediye başkan adayları, partinin il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, eski il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

“20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?”

Programda konuşan CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Belediyecilik hakkında söyleyeceklerim var. Belediyecilik bizim, sosyal demokratların işidir. Her başarı sonuçları ile ölçülür. Kocaeli’yi yönetenler, şehrimizin sorunları için 20 yılın ardından hala çözeceğiz diyorlar. Bundan utanç duymaları gerekir. 20 yıldır neredeydiniz beyler? Şehrimizin sorunlarını da çözümlerini de biliyorum. Kaynakların verimli kullanılmaması, israf ve rant eksenli politikalar ile vizyon eksikliğidir. Bu düzeni değiştirmenin zamanı geldi. Artık biz varız ve hazırız. Öncelikli olarak ulaşım sorununu çözeceğiz. Bana oy vermeyene hizmet yok diyenlere sesleniyorum. Biz buna pabuç bırakmayız. Biz bunu başardık. Şehrimizin yağmalanmasına karşı yola çıkıyorum. Dünyanın tüm gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Gelişmiş ve özgür bir kent için bu yola çıkıyorum. Omuz omuza çalışmak ve kazanmak zorundayız. Çıktığımız yol makam koltuğuna çıkmıyor. Çıktığımız yol Uğur Mumcu’nun emektar daktilosuna ve Gezi’ye çıkıyor. Hazır mıyız Kocaeli? 31 Mart’ta iktidar olmaya hazır mıyız? Mutlaka kazanacağız” dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Kürsü konuşmasının ardından projelerine dair sunum gerçekleştiren Atasoy Bilgin, “Depreme karşı dirençli kamu binaları inşa edeceğiz. Kocaeli’nin bir diğer ana sorunu ulaşım. Kocaeli’de ulaşıma kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olarak entegre ulaşım projelerini hayata geçireceğiz. Halkımızı deniz ulaşımına yönlendireceğiz. Bağlantı yollarıyla TEM otoyolu çevre yolu olarak kullanılacak. Kentin ihtiyacı kadar otopark yapacağız. İzmit’te bir Kent Meydanı yapılıyor. Bu kentte ulaşım ve otopark sorunu var. Kent Meydanı’nın altına otopark yapmayı düşünemeyecek kadar vizyonsuz yöneticilere mahkum muyuz? Öğrencilere, yaşlılara ve annelere ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Öğrencilere burs ve yurt imkanı sağlayacağız. Bu kente gelen hiçbir genç açıkta kalmayacak.

‘İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULACAĞIZ’

Kent lokantaları açacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ve öğrencilerimize ucuz yemekler sunacağız. Gençlerimize her ay ücretsiz tiyatro ve sinema bileti vereceğiz. İstanbul ile entegre edeceğimiz kardeş büyükşehir kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Çok amaçlı kütüphaneleri yaygınlaştıracağız. İstihdam ofisleriyle genç işsizliğe çözüm bulacağız. Kadınlara yeni iş olanakları açacağız. Kocaeli’de anne-kart uygulamasına başlanacak. Halk süt ile süt yardımı, bebekler için ise yeni doğan yardımı başlatacağız. Halk ekmek fabrikası kuracağız. Kadın dayanışma evleri açacağız. Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkaracağız, siyasi oyunlara alet etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.