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Yeniden Refahlı Kurtuluş, projelerini ‘kadınlarla’ açıklıyor

Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, 8 Mart Dünya kadınlar gününde, kadınlar ile dev organizasyonda ‘Seçim Beyannamesi’ni açıklıyor.

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Yeniden Refahlı Kurtuluş, projelerini ‘kadınlarla’ açıklıyor
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Darıca Kurtuluşu’ Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, seçim beyannamesini açıklıyor. Yaklaşık 200 kadın ile Hisartepe Garden’da projelerini tanıtacak olan Başkan Adayı Kurtuluş, toplantısını kahvaltılı yapacak. Saat 11.00’da gerçekleştirilecek programa tüm kadınlar ve basın mensupları da davet edildi.

Yeniden Refahlı Kurtuluş, projelerini ‘kadınlarla’ açıklıyor
# seçim, Yeniden Refah Partisi, Darıca

07 Mar 2024 - 22:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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