Özgür Özel'in hedefinde Büyükakın vardı!

CİHAT POLAT- AYGÜN BAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, bugün Kocaeli Kongre merkezinde gerçekleştirdiği lansmanda projelerini tanıttı. Bilgin’in proje tanıtım lansmanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinliğe Genel Başkanın yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, Belediye Başkan Adayları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

SESİ KISILMIŞ

Proje sunumu sonrası kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partililere seslendi. KOcaeli’nin uzun süredir adım adım geriye gittiğine ifade eden Özgür Özel, “ Kocaeli milletvekilleri geçmişten bugüne hep CHP için değerli oldu. Bir tanesi İzmit’te Belediye başkanı hepimizin çok sevdiği ve kıymet verdiği Fatma Kaplan Hürriyet. Bir diğeri birlikte uzun süre görev yaptığımız en son Meclis Başkan Vekilliği yapan Haydar Akar, bu dönem milletvekilleri adına Harun Yıldızlı aradı. 2 gün sonra sunum var dedi. Çok yoğun bir program var. Araya Kocaeli’yi de alırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyacağım dedi. 3 milletvekilimiz adına bu talebi ilettiğinde kendisini kıramadım. Bir tek eksiğimiz var, sizler buluşmaya geldim sesimi getiremedim.

BÜYÜK BİR ENERJİ ALDIM

Yoğun bir tempo, günde 2 ya da 3 şehir. Akşam saatlerine biraz yoruluyoruz. Hem genç kardeşlerimden hem sizlerden büyük bir enerji aldım. Kocaeli örgütü birlik ve beraberlik halinde. İl Başkanımız konuşmasının ardından adayımızın ayakları yere basan sunumunu izledik.

“ÇOK CİDDİ UMUDUM VAR”

Bir yanda bu Cumhuriyet Kentinde şehrin emin kişisi olarak şehrin emin edildiği bir belediye başkanı olarak Cumhuriyetin Kurucu değerleri ve kurucu kadrolarına minnet duyacağına husumet duyan kişileri baş tacı eden bir yaklaşım bir yandan da Kocaeli’yi hak ettiği yere getirecek bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Atasoy Bilgin. Yıldız teknik üniversitesinden mezun olmuş, Derince’de ilçe başkanlığı yapmış, örgütü bilen bir başkan. Yani emeği bilen örgütlenmeyi bilen özellikle de inşaat işçilerinin örgütlenme sekreterliğini yapmış adayımıza güveniyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Daha önce Kocaeli’ye geldiğimde de ifade etmiştim. 2 kentin Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihini biliyoruz. Bu kentlerden biri Gaziantep diğeri Kocaeli. Yapılacak çok işin olduğunu düşündüğüm Kocaeli’de sosyal demokrat ön planda olacak. Bunları yaparken servet düşmanlığı ve iş dünyası ile kavga etmek yerine gerçek bir sosyal liderlik yapacak başkan profili çizen Atasoy Bilgin ve bu kent ile ilgili çok ciddi umudum var. Bütün desteğimle arkasındayım.

“İNANAMAYARAK KONTROL ETTİM”

Sizlere uzun uzun belediyeyi anlatacak değilim. Gerek İl Başkanımız gerekse Büyükşehir Belediye başkanımız çok önemli bilgiler verdi. Burası Türkiye’nin hazineye en çok borcu olan belediyesi. Borcu çok deyince Kocaeli Belediyesinin sadece hazineye olan borcunun 2 milyar 102 milyon olduğunu inanamayarak kontrol ettim. Kocaeli Belediyesinden sonra en çok borcu olanın borcu bile 1 buçuk milyarmış. Koskoca belediyeler bir yana o belediye de AK Parti belediyesiymiş.

“6 ŞUBAT SONRASI YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİR”

Belediyenin bu borçlu yapıdan kurtarılması lazım. Kocaeli sendikacılığın gelişmesi gereken şehirlerden biri. Kocaeli iş cinayetlerinin en çok yaşandığı üçüncü il konumunda. Kocaeli’deki talebe baktığınızda bu işçi kenti Atasoy Bilgin’i çağırıyor ve onunla birlikte ayağa kalkmayı bekliyor. Kocaeli deyince insan Büyükşehir Belediye Başkan adayından dirençli kentler ile ilgili sözler duymak istiyor. 1999 Gölcük depreminde çok büyük yıkım yaşandı. Depremin travmaları devam ediyor. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen iktidar deprem vergisini kalıcılaştırmasına rağmen, bu iktidar deprem vergisi ile bu kenti 3 kez yeniden yapacak imkana sahip olmasına rağmen bu kentin belediye başkanının 6 Şubat depreminden sonra Kocaeli’in envanter çalışmasının tamamlanmadığını ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini itiraf etmiştir. Bu kenti depremden beri yönetenlerin bu kenti yeniden imar etmiş olması gerekirken sunumun ana konusu yaşanacak yeni bir depreme karşı hazırlık.

“VİDEOLAR İLE KANDIRDI”

Bu kente hizmet değil ihanet ettiklerini kanıtıdır. Depremin 33’üncü gününde çadır yoktu. Depremden 3 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan 650 bin konut yapacağı demişti. Daha sonra revize etmişti. Şimdiye kadar teslim ettikleri 45 bin 377 konut. Konutların sadece yüzde 7’sini teslim etmiş durumda. Gözlerinin içine baka baka şantaj yaptığı Hataylılara ne kadar taş kalpli olduğunu gösterdi. 10 kişiden 9’u hala çadır altındadır. Hala konteynerdadır. Bugün bu ülkeyi yönetenlerin bir vizyonu olmadığı, depremden sonra yapılan seçimlerde insanları korkutarak oyunu aldıklar. Bu iktidar geçtiğimiz seçimlerde montaj videolar ile insanları kandırdı.

YENİDEN REFAH’I SAVUNDU

Önce 31 Mart seçimlerini kazanacağız sonra bunlardan hesap soracağız. Bugün göç alan belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bugün Kocaeli’de insanlar hafta sonunu geçirmek için İzmit’i tercih ediyor. Geçen seçimlerde Yeniden Refah Partisini ittifak içinde tutarken, Erbakan Hocanın gerçek partisi budur diyenler kendi adayı ile seçime girme kararı aldıktan sonra ip cambazı demekten geri durmamışlardır. Yeniden Refah Partisi gibi bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden rüşvet aldığını ifade edecek kadar çirkinleştiler. Biz de bir ittifaktaydık onlar da. Bizim ittifak ortaklarımız kendimiz gireceğiz dediklerinde canınız sağ olsun dedik. Bizim karşımıza güçlü adaylar çıkardılar dedik ki canınız sağ olsun. Bir de Recep Tayyip Erdoğan’ın hocasının oğluna dediklerine bakın.

“CİNAYETLERİ ÖRTBAS EDEN ANLAYIŞ”

Bu iktidar boşluğu domuz bağcılar ile dolduruyor. Kadınlar sahiplendirmelidir diyen bir anlayış ile dolduruyor. Biz onların karşısında çok daha büyük bir ittifak ile varız. Eski dosttan düşman olmaz diyen, umudun sevginin ittifakıdır. Türkiye İttifakı’nın kapısı Kürt’e de Türk’e de Laz’a da Çerkez’e de sonuna kadar açıktır. Türkiye İttifakı bütün ülkeyi kapsayanların ittifakıdır. Türkiye İttifakı Kocaeli’yi kazanacak ittifaktır. Bütün bileşenleri bağrımıza basıyoruz. Cinayetleri ittifak sarsılmasın diye örtbas eden anlayışa, o korku ittifakına karşı teslim olmayanlar Kocaeli’yi de kazanacak, Türkiye’yi de kazanacak. Türkiye İttifakının rengi Kırmızı ve Beyazdır. Bu seçimi alın Kocaeli’nin makus tarihini değiştirin. Kocaeli’yi hak ettiği belediyeciliğe kavuşturun” dedi.