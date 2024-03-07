İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişinde bir araç durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 710 bin boş makaron ele geçirildi. Konuya ilişki gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı aktarıldı.
- Asayiş
TEM’de durdurulan araçta 710 bin boş makaron ele geçirildi
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince yapılan aramada 710 bin boş makaron ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.