3’üncü İzmit Geleneksel Kadın Festivali’nde Emir Can İğrek rüzgarı

İzmit Belediyesi ve 41 Burda AVM ortaklığında üretici kadınların desteklemesi amacıyla İzmit 3’üncü Kadın Festivali düzenledi. Festival kapsamında 41 Burda AVM’nin açık otopark alanında ünlü şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı. İzmitli vatandaşlara güzel ve unutulmaz bir gece yaşatan Emir Can iğrek şarkılarını binlerle birlikte seslendirdi. Konser öncesi Emir Can İğrek ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ünlü şarkıcıya hediye takdiminde bulundu.

“KADINLARIN MÜCADELESİ DAİM OLSUN”

Başkan Hürriyet konser öncesi gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı :"Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir aradayız. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Kadın Festivalimizi 8 Marta denk getirmek istedik. Kadının dayanışmasını, kadının mücadelesini, kadının her alanda daha fazla var olması için farkındalığını arttırmak istiyoruz. Kadınların gücü ve mücadelesi hep daim olsun.

“NİCE GÜZEL KONSERLERE”

8 Mart programımızı da güzel bir konserle taçlandırmak istedik. Hava soğuk ama gençler hepiniz çok sıcak görünüyorsunuz. 8 Mart anlamlı bir gün. Dayanışmanın ve mücadelenin günü. Kadınların gücüyle neler başarabileceğinin en anlamlı günlerinden bir tanesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. 3’üncü Kadın Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen müdürlüklerime teşekkür ediyorum. Daha nice güzel konserlerde görüşmek üzere”