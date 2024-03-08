Kocaeli'de "Güven Toplumunun İnşası" eğitimi düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.
Program, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin hazırlanan videonun izlenmesiyle başladı.
Eğitimlerde avukat Ayşegül Öztürk, sosyolog Neslihan Sevinç ve ilahiyatçı Gülşah Yıldırım sunum gerçekleştirdi.
Daha sonra eğitime katılan kadınların soruları cevaplandırıldı, stantlar gezildi.
Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk'ün eşi Firdevs Öztürk, KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, Kartepe İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nilüfer Yalınalp ile ilçe kurum müdürleri katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.