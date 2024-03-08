PROF. DR. DOĞAN AYDAL SANAYİ MAHALLESİNDE

SAMİMİ VE İÇTEN BİR ORTAM
Büyükşehir Adayı Prof. Aydal Mahalle Muhtarımız ve Mahalle sakinlerine projeleri anlattı. Samimi ve içten bir ortamda gerçekleşen ziyarette yüzler gülüyordu. Ne Rantçı Ne Heykelci Ne Örgütçü Belediyeciliğin biteceği Kocaeli’ ye Ahlaklı Belediyeciliğin getirileceği günlerin 31 Mart Akşamı olduğu anlatıldı. Yeniden Refah Partisi 94 Ruhu ile son gaz çalışmaya devam ediyor. Yoğun çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin her köşesine ulaşılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.