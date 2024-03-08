PROF. DR. DOĞAN AYDAL SANAYİ MAHALLESİNDE

SAMİMİ VE İÇTEN BİR ORTAM

Büyükşehir Adayı Prof. Aydal Mahalle Muhtarımız ve Mahalle sakinlerine projeleri anlattı. Samimi ve içten bir ortamda gerçekleşen ziyarette yüzler gülüyordu. Ne Rantçı Ne Heykelci Ne Örgütçü Belediyeciliğin biteceği Kocaeli’ ye Ahlaklı Belediyeciliğin getirileceği günlerin 31 Mart Akşamı olduğu anlatıldı. Yeniden Refah Partisi 94 Ruhu ile son gaz çalışmaya devam ediyor. Yoğun çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin her köşesine ulaşılacak.