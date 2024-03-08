- Siyaset

PROF. DR. DOĞAN AYDAL SANAYİ MAHALLESİNDE

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan AYDAL, İl Teşkilat Başkanı, İl Başkan Yardımcılarımız İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay ve Sanayi Mahallesi sakinleri ziyaret edildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
PROF. DR. DOĞAN AYDAL SANAYİ MAHALLESİNDE mask

SAMİMİ VE İÇTEN BİR ORTAM

Büyükşehir Adayı Prof. Aydal Mahalle Muhtarımız ve Mahalle sakinlerine projeleri anlattı. Samimi ve içten bir ortamda gerçekleşen ziyarette yüzler gülüyordu. Ne Rantçı Ne Heykelci Ne Örgütçü Belediyeciliğin biteceği Kocaeli’ ye Ahlaklı Belediyeciliğin getirileceği günlerin 31 Mart Akşamı olduğu anlatıldı. Yeniden Refah Partisi 94 Ruhu ile son gaz çalışmaya devam ediyor. Yoğun çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin her köşesine ulaşılacak.
# Yeniden Refah Partisi

08 Mar 2024 - 08:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.678.412 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL