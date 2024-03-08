2.6 tonluk akü bugün Dünya'ya düşüyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2.6 ton ağırlığındaki bir akü parçasının bugün Dünya'ya düşeceğini duyurdu.

Yapılan açıklama ise özellikle Almanya'da büyük endişe yarattı... 3 yıl önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kopan dev akü parçasının yıllardır uzayda dolaştığı ve sonunda Dünya'ya düşeceği belirtildi.

Yetkililer akünün çok sayıda parçaya ayrıldığını duyururken bu parçaların Almanya'ya düşeceğini açıkladı.

Alman Bild gazetesi akünün yüzlerce parçası olduğunu belirtilirken yerel saatle 16.47'de düşüşün gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu. Yetkililer uzaydan düşen parçalara dokunulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Alman yetkililer, "Çok nadiren de olsa uzaydan gelen parçalar bulunabilir. Eğer bu olursa, dokunmamanızı öneriyoruz ve hemen yetkilileri aramanız gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Akünün 35 kilometrelik bir alana düşebileceğini belirten yetkililer Ruhr ve Cottbus bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Alman Havacılık Merkezi Sözcüsü Andreas Schütz, "Bu aküyü uzaydan toplamak yerine düşmesini beklemek çok daha az maliyetki bir şey. Normalde bu tür durumlarda kullanılamyan araçlar denize düşüyor" dedi. Öte yandan yetkililer uzaydan gelen parçacıkların insanların üzerine düşme ve yaralama riskinin ise yüzde 0.13 olduğunu açıkladı. Bild gazetesi bu oranın gayet yüksek olduğuna dikkat çekti.