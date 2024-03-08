Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem Richter ölçeğine göre Akdeniz'in Muğla Marmaris ilçesi açıklarında, saat 07.27'de yerin 36.05 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.