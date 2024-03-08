Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem Richter ölçeğine göre Akdeniz'in Muğla Marmaris ilçesi açıklarında, saat 07.27'de yerin 36.05 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.