Altında yükseliş devam ediyor

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyretti. Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdama çevrildi.
Ons altın spot piyasada, yeni güne 2.161 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.164 dolarda el değiştirdi.
Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.
Gram altın, 2.217 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.691 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
Powell'ın açıklamaları enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirimlerinin aylar içinde gerçekleşebileceğine işare etmişti.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.