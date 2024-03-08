08 Mar 2024 - 09:53 - Ekonomi

Altında yükseliş devam ediyor

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 161 dolar civarında işlem görüyor. 8 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu.