Dolar/TL kademeli yükseliş sürüyor

Dolar ve euronun kademeli yükselişi yeni günde de devam etti.

Dolar/TL, yeni güne 31,95 ile başladı ve zirvedeki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,98 civarında alıcı buldu.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 31,8289'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9540 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu izlenecek.

Yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verileri takip edilecek.

ABD'de tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. ECB'den yapılan açıklamada enflasyonun beklenenden hızlı düştüğü belirtildi.

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek aylarda faiz indirimleri yapılabileceğine işaret etmesinin ardından yılın başından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,03 artışla 102.79 seviyesine yükseldi.

Faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirten Powell, bu yıl faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını ifade etmişti.

Kaynak: NTV