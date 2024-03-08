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Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor mask

İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Tahıl Koridoru Anlaşması, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı şekilde ele alınacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecek.
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08 Mar 2024 - 10:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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