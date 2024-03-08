- Gündem

VALİLİK DUYURDU: MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 11 Mart 2024 Pazartesi itibari ile mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu

İREM GÜLER
İREM GÜLER Tüm Haberleri
VALİLİK DUYURDU: MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK! mask

Kocaeli Valiliği'nin duyurusuna göre;
 
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 11.03. 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
       
Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."
 

                                                                                                                              MESAİ SAATLERİ

SABAH:  08.30/12.30

ÖĞLE TATİLİ: 12.30/13.00

ÖĞLEDEN SONRA: 13.00/17.00

 
# mesai saatleri, değişiklik, Kocaeli Valiliği, 2024, tespit

08 Mar 2024 - 10:12 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.678.412 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL