İZMİT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARIN AÇIK OLACAK!

ÖSYM Başkanlığınca (2023 DİB / MBSTS) Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 9 Mart 2024 Cumartesi günü yapılacaktır.



Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 9 Mart 2024 Cumartesi günü 11:30-14:30 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.