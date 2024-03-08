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İZMİT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARIN AÇIK OLACAK!

ÖSYM  Başkanlığınca  (2023  DİB / MBSTS) Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı  9 Mart 2024 Cumartesi  günü  yapılacaktır.  9 Mart 2024 Cumartesi günü 11:30-14:30 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

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İZMİT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARIN AÇIK OLACAK! mask

ÖSYM  Başkanlığınca  (2023  DİB / MBSTS) Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı  9 Mart 2024 Cumartesi  günü  yapılacaktır.  
 
Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 9 Mart 2024 Cumartesi günü 11:30-14:30 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

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08 Mar 2024 - 10:23 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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