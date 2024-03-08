Gıda Üretim Tesisi yüzde 86 tamam!

Kocaeli’ni afete hazır bir şehir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, olası bir durumda Afet Mutfağı olarak hizmet vermesi planlanan Gıda Üretim Tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiğinde Marmara Bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirilen tesisin tamamlanma oranı %86’ya ulaştı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. Tesisin çatı polyurea kaplama işlemleri devam ediyor. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi bulunacak Gıda Üretim Tesisinin elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. Yakın zamanda altyapı imalatları başlanacak. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.