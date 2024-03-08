08 Mar 2024 - 10:52- Siyaset G:

AKP Derince adayı Şirin beyannamesini açıklıyor

AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, beyannamesini yarın (9 Mart Cumartesi) 19.30’da Derince Spor Salonu’nda açıklayacak

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AKP Derince adayı Şirin beyannamesini açıklıyor mask
AKP Derince adayı Şirin beyannamesini açıklıyor
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AKP, 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. 9 ilçede beyannameler kamuoyu ile paylaşılırken, Kandıra, Derince ve İzmit’te bu hafta tamamlanacak.

DERİNCE SPOR SALONU’NDA

Cumhur İttifakı’nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de beyannamesini 9 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da kamuoyu ile paylaşacak. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 19.30’da başlayacak.

AKP Derince adayı Şirin beyannamesini açıklıyor
# AKP, 31 Mart Yerel seçimleri, Derince, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, beyanname, seçim, ilçe, cumhur ittifakı

08 Mar 2024 - 10:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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