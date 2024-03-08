Kocaman, “MUHALEFETİN HESABI FARKLI”

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AKP ve Cumhur İttifakı Adayı Kocaman, Acısu Camii Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Kocaman, Eşme-Uzuntarla Doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark Projesini yeni dönemde hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Kocaman’a ziyarette AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş da eşlik etti.

DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURU

Projenin detaylarını paylaşan Av.M.Mustafa Kocaman, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağımız Eşme-Uzuntarla Doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark ilçemize ayrı bir değer katacak. Eşme sahilinden başlayacak olan proje Uzuntarla Seka Kamp Alanı’na kadar olacak. Burada bisiklet parkurları ve doğa yürüyüş yolları ile yeni bir doğal yaşam alanı inşa edecek, Kartepeli hemşehrilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de hizmet vereceğiz” açılamasında bulundu.

MUHALEFETİN HESABI FARKLI

“Son beş yılda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın en önemli yatırımları Kartepe’ye yaptı” diyen Kocaman, “Muhalefet bu aralar farklı hesaplar içerisinde. Dertleri millete hizmet etmek değil. Bizim görevimiz belli. Seçildiğimiz yere göre hizmet etmek durumundayız. Bunların derdi millet değil. Üçlü olsun güçlü olsun anlayışı ile hareket ediyoruz. 2019 yılında en fazla oyla belediye başkanı seçilmeme destek verdiniz. Sizlere desteğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.