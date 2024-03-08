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Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, mesaj yayımladı.

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Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler mask
Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler
Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler
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Küpçü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

" Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır.
Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan kadınlarımız toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur.Diğer yandan hepimiz için önem arz eden kadınlarımızın asla kabul edilmeyecek şekilde şiddete maruz kalmasını istemiyoruz ve kadına yönelik şiddetin de artık son bulması gerektiğini düşünüyoruz.

Peygamber Efendimiz ‘Cennet anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevidir.  Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum”dedi.

Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler
Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler
Küpçü'den kadınlara övgü dolu sözler

# Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, büyük, önem

08 Mar 2024 - 11:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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