08 Mar 2024 - 11:26- Asayiş G:

Minik Esma’yı kaybettik

Başiskle’de yaşayan 10 yaşındaki Esma Şahintürk lösemi sebebiyle vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Minik Esma’yı kaybettik mask

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Yurt Sokak’ta ikamet eden Esma Şahintürk(10) lösemi sebebiyle hayatını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan Mehmet Şahintürk’ün kızı olan minik Esma’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Minik Esma’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Yuvacık Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı Serdar Mezarlığında toprağa verildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele

08 Mar 2024 - 11:26 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yasin - melek oldu mekanı cennet çok üzüldüm üzgünüm..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mart 12:41
01

Oktay Taner - ALLAH RAHMETEYLESİN MELEGİMİN MEKANI CENNET OLSUN

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Mart 11:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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