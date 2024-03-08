Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Yurt Sokak’ta ikamet eden Esma Şahintürk(10) lösemi sebebiyle hayatını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan Mehmet Şahintürk’ün kızı olan minik Esma’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Minik Esma’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Yuvacık Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı Serdar Mezarlığında toprağa verildi.
08 Mar 2024 - 11:26- Asayiş Güncelleme:
Minik Esma’yı kaybettik
Başiskle’de yaşayan 10 yaşındaki Esma Şahintürk lösemi sebebiyle vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yasin - melek oldu mekanı cennet çok üzüldüm üzgünüm..
Oktay Taner - ALLAH RAHMETEYLESİN MELEGİMİN MEKANI CENNET OLSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.