Lastik İş, Goodyear ile yedinci kez masada!

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yedincisi bugün Tryp by Wyndham Otel’inde başladı. Görüşmelere; Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, işveren tarafından ise KİPLAS Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear Yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık, Aslı Beyler katılım sağladı.

ALTINCI TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı 29 Şubat tarihinde gerçekleştirilen altıncı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üretimde 2 madde, destekte de 1 madde geçtiler ve toplamda üretimde 35 madde destekte 29 madde geçildi. Birinci 6 ay olarak ücret konusunda üretimde yüzde 65 oranında zam sosyal yardımlarda da yüzde 100 oranında zam teklifinde bulundular. Destek işçisi içinde değerlendiriyoruz ancak rakamsal olarak baktığımızda destek işçisine yüzde 85 oranında zam teklifinde bulundular. Sosyal yardımlarda da yıllık olarak yüzde 100 olmak kaydıyla arada bazı rakamlar ve maddeler var. Bu kapsamda yüzde 100 ve yüzde 125 oranında zam teklifinde bulundular. Biz bu verilen tekliflerin bizi memnun etmediğini belirttik ciddi bir şekilde gelin dedik kendilerine. Yüzde 100 oranında üretim işçisine destek işçisine de bunun daha fazlası oranında talebimiz vardı bu şekilde gelmeleri gerektiğini söyledik” ifadelerini kullanmıştı.