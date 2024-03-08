Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı, Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Antikkapı’da gerçekleşen programa protokol büyük ilgi gösterdi. 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Kocaeli’nde coşkuyla kutlandı. Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı’nın ev sahipliği yaptığı program Antikkapı’da gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, önceki dönem milletvekilleri Sefa Sirmen, Haydar Akar, AKP eski il başkanları Mehmet Ellibeş, Şemsettin Ceyhan, Artvinli İş adamı İsmet Acar, Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, İsmail Barış, İmad Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinden Artvin’li akademisyenler, eğitimciler, Artvin bölgesi ve Karadenize komşu iller Dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından Sakarya Üniversitesinden Doç Dr Mustafa Sarı’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başladı.

“BİR VE BERABER OLMALIYIZ”

Konuşmasına programa katılan tüm Artvinlilere teşekkür ederek başlayan Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Alaaddin Sarı, “Gecemize hepiniz hoş geldiniz. Artvin’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz bu gece. Atalarımız canlarıyla düşmana direnmiş bu aziz vatanı bizlere emanet bırakmıştır. Ülkemizde maalesef mikro milliyetçilik, etnik köken üzerinden kara propagandalar yapılıyor. Buradan tüm Karadenizlilere sesleniyorum. Gerekirse bir birlik altında toplanır ülkemizi savunacak bir anlayış içerisinde oluruz. Kültürlerimiz bize emanet edilen bir organizmadır. Biz kültürümüzü yok edersek bizden sonra gelen gençlik kendi kültürünü unutmuş farklı kültürlerin etkisi altında girmiş olur. Biz ne olursa olsun kültürlerimizi sürdürmek zorundayız. Vakıf olarak kısa zamanda güzel işler ortaya koyduk, 93 muhacirleri dedğimiz büyüklerimizin bu coğrafyaya yerleşmesi ile Kocaeli ve Artvin arasında organik bir bağ kurulmuş, hem tarihimizi hem de kültürümüzü toparlayarak bir dergi hazırlığı içinde olduk ve bugün ilk defa sizlerle paylaşmış oluyoruz, 7 Mart dergimiz hayırlı olsun, emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca Kocaeli’de bulunan Artvin’li hemşerilerimiz için “Bende Artvinliyim Envanter Çalışması” başlattık, başta siz değerli hazirun olmak üzere çevrenizdeki hemşerilerimizin de sizler aracılığıyla bu çalışmaya katkı sunmasını bekliyorum. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar günü, bu vesileyle bizler için bir gün değil, her gün özel olan tüm kadınların gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ARTVİNLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün Artvin Şavşat’ta doğmuş büyümüş bir hemşeriniz olarak aranızdayım. DİSK adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üniversite yıllarına kadar Artvin’de yaşadım. Her alanda hemşerilerimiz ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gecenizi tebrik ediyor. Herkesi selamlıyorum” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ”

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, “Hemşeriniz olarak aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün Artvin’imiz için buradayız. Vakfımızın başında Alaaddin Sarı abimiz var. Alaaddin abimiz vakfın başında olduğu sürece bu vakıf çizgisini bozmadan birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edecektir. Ben tüm hemşerilerimizi selamlıyor. Artvin’imizi bize emanet eden şehitlerimizi saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

“HER ZAMAN HEMŞERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugün Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Bu aziz vatanı bize emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Atalarımız o mücadeleyi verip bize bir ulus kimliği kazandırmasaydı bir milli mücadele içerisine girmeseydi farklı farklı kültürlerin ülkemize vereceği zenginlikten bahsedemezdik. Bu düşünceyle Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı yola çıktı. Çalışmalarını takdirle takip ediyor ve izliyorum. Bu tür STK’ların ayakta durabilmesi ve Kocaeli’nin farklı kültürel zenginliklerini bir arada tutup Kocaeli’nin üst kimliğinin birlik ve beraberlik olduğunu gösteren dernekleri destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

HALK OYUNLARI

Konuşmaların ardından Gebze Halk Eğitim Merkezi’nin Artvin halk oyunu ekibi sahne aldı. Ayakta alkışlanan oyunun ardından Artvinliler düşman işgalinden kurtuluşu oyunlar oynayarak kutlandı. Program çıkışında katılımcılara 7 Mart Dergisi dağıtımı gerçekleştirildi.