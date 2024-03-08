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‘Belediye malı yetim hakkı kadar kutsaldır’

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Bizim anlayışımızda belediye malı yetim hakkı kadar kutsaldır. Nasıl ki yetim hakkı yiyenin karşısında dimdik duruyorsak, belediyenin bir kuruş hakkına göz dikeninde karşısında dimdik duracağız.’ dedi.

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HER KESİMİN OYUNU ALACAĞIM’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj ile Başiskele halkına seslendi. Mutlu açıklamasında, ‘Daha önce nasıl tüm kesimlerden oy aldıysam, İnşallah yine her kesimin ve tüm halkımızın oylarıyla başkan olacağım. Halkımızla kurduğumuz bu gönül ittifakına asla halel getirmeyeceğim. Belli bir zümreye, belli bir kesime rant taşıyıcısı asla olmayacağıma söz veriyorum’ şeklinde konuştu.
# Saadet Partisi, Başiskele, Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, medya

08 Mar 2024 - 12:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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