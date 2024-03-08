‘Belediye malı yetim hakkı kadar kutsaldır’

‘HER KESİMİN OYUNU ALACAĞIM’
Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj ile Başiskele halkına seslendi. Mutlu açıklamasında, ‘Daha önce nasıl tüm kesimlerden oy aldıysam, İnşallah yine her kesimin ve tüm halkımızın oylarıyla başkan olacağım. Halkımızla kurduğumuz bu gönül ittifakına asla halel getirmeyeceğim. Belli bir zümreye, belli bir kesime rant taşıyıcısı asla olmayacağıma söz veriyorum’ şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.