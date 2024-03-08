‘Başiskele’de yeni dönemin başlangıcı biz olacağız’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına tüm hızıyla ve halktan aldığı enerjisiyle devam ediyor. Yuvacık programında sevgi seliyle karşılaşan Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partili kadınlar, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte adeta gövde gösterisi yaptı.

KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI

Program öncesi gece geç saatlere kadar çiçek hazırlama ekibine katılan Mutlu, ‘Bu gece bize uyku yok. Ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz kadınlarımız için bir gece uykusuz kalmışız çok mu? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçeklerimizi ellerimizle hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.