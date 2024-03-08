‘Başiskele’de yeni dönemin başlangıcı biz olacağız’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına tüm hızıyla ve halktan aldığı enerjisiyle devam ediyor. Yuvacık programında sevgi seliyle karşılaşan Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partili kadınlar, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte adeta gövde gösterisi yaptı.
KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI
Program öncesi gece geç saatlere kadar çiçek hazırlama ekibine katılan Mutlu, ‘Bu gece bize uyku yok. Ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz kadınlarımız için bir gece uykusuz kalmışız çok mu? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçeklerimizi ellerimizle hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.