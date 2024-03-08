Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına aralıksız devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İzmit için yine adaylığını açıklayan Başkan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Hürriyet’e ziyaretleri sırasında CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ile Muhip Kanko, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve Saraybahçe eski Belediye Başkanı Metin Alan eşlik etti. Esnafla bol bol sohbet eden Hürriyet, talepleri dinleyip notlar aldı. Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.