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111 yaşındaki Zehra Kaya hayatını kaybetti

Zehra Kaya 111 yaşında yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
111 yaşındaki Zehra Kaya hayatını kaybetti mask
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde ikamet eden 111 yaşındaki Zehra Kaya yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Devlet Demir Yollarından emekli merhum Hasan Kaya’nın eşi ve 5 çocuk annesi olan Zehra Kaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Erbay Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, emekli

08 Mar 2024 - 12:06 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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