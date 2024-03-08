İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde ikamet eden 111 yaşındaki Zehra Kaya yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Devlet Demir Yollarından emekli merhum Hasan Kaya’nın eşi ve 5 çocuk annesi olan Zehra Kaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Erbay Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
111 yaşındaki Zehra Kaya hayatını kaybetti
Zehra Kaya 111 yaşında yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.