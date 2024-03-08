Goodyear'ın yeni teklifi yüzde 70!

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yedincisi bugün Tryp by Wyndham Otel’inde gerçekleştirildi. Görüşmelere; Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, işveren tarafından ise KİPLAS Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear Yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık, Aslı Beyler katılım sağladı.

YÜZDE 70 ORANINDA ZAM TEKLİFİ

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Goodyear işletmesiyle görüşmemi oldu. Goodyear işletmesi ile yaptığımız müzakere neticesinde de Pazartesi günü saat 14.30’da görüşmek üzere anlaşarak toplantımızı bitirdik. Üretim işçisinden 12 destek işçisinden 13 madde olmak üzere toplam da üretim işçisinde 47 destek işçisinde de 42 tane maddeyi geçmiş olduk. Bayram, yakacak, aile, evlenme, yardım ile ilgili sosyal haklarla alakalı üretim de 120 ile yüzde 300 oranında anlaşma sağladık. Destek hizmetlerinde de en düşüğü yüzde 125 olmak üzere yüzde 350 oranında anlaşma sağladık. Özellikle üretim işçisinin birinci altıncı ay ücret zammını tekrar revize ettik yüzde 70 oranında bir zam teklif ettiler. Destek işçisi de gruplar arasındaki farklıklar bağlamında yüzde 70 zam teklif etmiş oldular.

“ÜRETİMDE 47 DESTEK DE 42 MADDE GEÇTİK”

Zamları teklif kabul etmediğimiz gibi pazartesi toplantı yapmak üzere ayrıldık. Bugün ki toplantının genel kritiğini yapacak olursak önemli olan sosyal paket dediğimiz paketlerde anlaşma sağlamamız oldu. Çember daralıyor, daralan çemberde de Ücretler ve birinci ikinci, üçüncü, dördüncü altıncı aylarda ki zamlar değerlendirilecek. Bu bağlamda baktığımız zaman genel itibari ile toplamda 59 maddemiz var, ifade ettiğim gibi üretimde 47 destek de 42 maddeyi geçtik. Toplu sözleşmede sona yaklaşıldı. Daha müzakere ortamında önümüzde ki süreci ramazan ayında yaşayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.