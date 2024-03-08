Pazar günü ‘Tuzla’yamazsak, Bu Körfez’den balık yenmez

Pazar olması, ancak saatin 19 olarak kayda alınması, Kocaelispor için dezavantaj. Pazar günü tatil, ancak saat 19'da o soğukta maça kaç kişi gider merak ediyorum. Bir de art arta iki maçta beraberlik alan takıma küsen, Eyüp'le Göztepe'nin işini bitirmesi sonrasında umudu kalmayan taraftar, bu takımın Play-Off'tan çıkmasına da çok ümitli bakmıyor.

Zira oynanan futbol ortada. Ruh yok. İki pası bir arada yapmak yok.

Yüreksiz, isteksiz, sezon sonu gelsin evimize gidelim tarzındaki çalışmadan tabii ki bir fayda çıkmaz. Ecnebi futbolcu dediğimiz futbolcu grubu parasını alır, takım içerisinde kendini çok da sıkmaz. Burada bütün sorumluluğun yerli futbolculara kalması gerekiyor.

Sahaya baktığınız zaman zaten İzmitli futbolcu yok. Buna rağmen Türkiye'de kendini parlatmak isteyen futbolcuların Emir Ortakaya gibi, 11’de oynayamayacak olan Haşim Arda gibi çocukların 11'de oynadıkları sürece olağanüstü bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Sorumluluklarının daha yüksek olması gerekiyor.

Aksi takdirde Tuzla iyi takım, ters takım, her şeyi yapabilir. Bir de Hodri Meydan taraftarı grubunun sezonun ilk maçında tribünlerde 5 bin liraya bilet satılması olayını ortaya çıkarıp, Türkiye gündemini sarsması unutulmadı. Tuzlaspor da bunu unutmadı. Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı, daha önce Darıca ve Gebzespor takımlarında kulüp başkanlığı yapmış ve aynı suçlamaya hedef olmuştu. Hodri Meydan bilmeden Feyzi İlhanlı'nın tekerine çomak soktu. Dolayısıyla da bu maçın havası bambaşka bir yere gitti.

Mutlaka başkan Tuzlaspor'u çok iyi motive edecek ve Kocaelispor’un canını yakmak için her şeyi yapacaktır. 100 bin lira olan prim olur, 200 bin, 300 bin, 400 bin. Çünkü Hodri Meydan taraftar grubu hiç bilmeden çok önemli bir çıbanı patlattı.

Türk futbolunda kara para aklama olayını, Dilan Polat olayına bile bağladılar. Zira Tuzlaspor'un başkanı Feyzi İlhanlı'nın Dilen Polat'la beraber çalıştığı ortaya çıktı. Kadın hayatı boyunca futbol stadına gitmemiştir ama biletlerin arkasında bile o çıktı.

5,000 liraya Tuzla-Kocaelispor biletini satanların gerçeğini ortaya çıkaran Hodri Meydan, Sözcü Gazetesinin olayının üzerine gitmesi sonucunda Türkiye çapında ses getiren bir mafyayı, çeteyi ortaya çıkardı. Ancak işin komik tarafı Sözcü TV bu haberi yayınlarken Tuzla Spor taraftarı Odile Meydan diye yayın yapınca ortalık karıştı. Odile Meydan'ın Koca Espor taraftarı olduğunu bile bilmeyen bir gazetecinin böylesi bir olayı ortaya çıkartması sonucu Tuzda cümle aleme rezil oldu.

İşte bu maç, o maçın rövanşı olacak. Bu yüzden Hodri Meydan’a ve taraftara büyük iş düşüyor. Bilmeden de olsa, bahis gerçeği olayını ortaya çıkartan Kocaelispor taraftarı, pazar günkü maçta da ayrı bir motive olması gerekiyor.

Ancak Erzurum ve Keçiören maçlarında son anlarda gelen beraberlikler, maalesef taraftarın da motivasyonunu bozdu. Bundan daha da önemlisi Göztepe ve Eyüp'ün üst üste kazanması ve arayı daha da açması, işi erken bitirmesi canımızı sıktı. Futboldaki ruhsuzluk ise yerli futbolcular dışında, ecnebi futbolcunun çok da umurunda değil.

Adam parasını alır yan gelir yatar. Sen parasını ödemişsin, o da görevini yapacaktır. Ama o görevi iyi niyetle yapmak var, bir de isteksiz, kötü niyetle yapmak var.

Pazar günü kadroda önemli değişiklikler de bekleniyor. Sakat Beridze döndü, Oğuz Ceylan'ın durumu belirsiz. Fofana sezonunu kapattı.

Farklı bir konsept ile sahaya çıkacak bir Kocaelispor izleyeceğiz. Ancak son iki maçta sergilenen futbol, hiçbirimizin içinde umut kıpırtısını belirginleştirmiyor. Bu sonuçla da ayaklarımız stada ters gidecektir.

Mustafa Gürsel'in büyük bir sınav vereceği ortada. Her şeyin hocalarda bittiğini sanan zihniyet, %20 katkısı olan teknik direktörlere hem alkış tutuyor, hem de iki dakikada idam sehpasında sehpaya tekmeyi vuruyor. Bilimsel olarak da açıklanmış gerçek kimsenin umurunda değil.

Örneğin Manchester City'de Haaland mı maç kazanıyor, Guardiola mu? Bir İngiliz'e “Bravo Guardiola’yla maçı kazandınız” dediğinizde sadece kıçıyla güler. Bir teknik adamın takıma katkısı %20'dir. Ama etkisi %100'ü bulabilir.

Farklı bir kadro sürer sahaya. Kazanması yerine kaybetmesi için her şeyi yapar. Ancak o zaman etki eder. Avrupa'da da örnekleri var. Teknik direktörler, futbolcular, şike-bahis olarak ortaya çıkıyorlar artık açıkça. Türkiye hala uyanmıyor mu?..

Bakalım pazar günü maçta bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Tuzlayamazsak balık kokar…