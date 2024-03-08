Sezer, “Biz hizmet ve eser yarışı yaparız”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim ziyaretlerinde kapı kapı gezerek hemşehrilerinden destek istiyor. Sezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ev ziyaretlerinde hemşehrileri ile hasbihal ederek projelerini anlattı. Her bir oyun Gölcük’e hizmet için değerli olduğunu ifade eden Sezer, “Biz hizmet yarışı yaparız” dedi.
BÜYÜK HEDEFLER İÇİN HAZIRIZ, GÖLCÜK HAZIR
AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte ziyaretlerini sürdüren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Biz koltuk yarışı değil, hizmet yarışı yaparız. Gölcük Belediyeciliği şimdi yeni hedeflerine hazır. Türkiye Yüzyılı'nda 100 yıllık hedefler koyan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Bize Gölcük için büyük düşünmek yakışır. Biz büyük hedefler için hazırız, Gölcük hazır. Türkiye Yüzyılı Gölcük’ün Yüzyılı olacak” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.