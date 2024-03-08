08 Mar 2024 - 13:13 - Siyaset

BÜYÜKŞEHİR ADAYI PROF. AYDAL’DAN KOVİAD’A ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan AYDAL, İl Başkan Yardımcılarımız ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin ile birlikte Koviad Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetim kurulu üyeleri misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.