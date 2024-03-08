Samimi geçen ziyarette Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Hem İzmit Hem Kocaeli için projeler anlatıldı. Dernek Başkanı Kocagöz’e Aydal tarafından Yeniden Refah Partisi Arge başkanlığınca hazırlanan Milli Kaynaklar kitap seti hediye edildi.
- Siyaset
BÜYÜKŞEHİR ADAYI PROF. AYDAL’DAN KOVİAD’A ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan AYDAL, İl Başkan Yardımcılarımız ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin ile birlikte Koviad Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetim kurulu üyeleri misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.