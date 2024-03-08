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Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”

Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Çenedağ Şubesi’ni ziyaret etti

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Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz” mask
Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”
Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”
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Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarını (KO-MEK) ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Çenedağ Mahallesi’ndeki KO-MEK binasını ziyaret eden Şirin, burada el emeği göz nuru eserler üreten kursiyerler ve usta öğreticilerle bir araya geldi. KO-MEK ve DER-MEK kurslarında çok güzel eserler ortaya çıktığını belirten Şirin, faaliyetlerin yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi.

Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”
Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”
Şirin, “Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz”
# AKP, yeni, ziyaret, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumhur ittifakı, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin

08 Mar 2024 - 13:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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