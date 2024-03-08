‘TUZLA’yın da kokutmayın!

KAZANMAK ZORUNDASINIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın ligin 26. Haftasında, Tuzlaspor’u konuk edecek. 3. sırada bulunan temsilcimiz, 16. sıradaki rakibi ile karşılaşacak. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışan Kocaelispor, mutlak galibiyet için rakibine baskı kuracak. 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Yeşil - Siyahlıların kazanmaktan başka çaresi yok. Eğer Süper Lig hayallerimizin bayatlamasını istemiyorsak, yarın TUZLA’yıp kokutmamalıyız.

TUZLASPOR DA 4 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Tuzlaspor da, Kocaelispor gibi 4 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Tuzla son olarak 5 hafta önce Manisa FK’yı 2-1 mağlup etmişti. İstanbul temsilcisi son 4 maçında ise 2 puan topladı. Tuzla, Adanaspor’a ve Boluspor’a 2-1 kaybetti. Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan ekip, Keçiörengücü ile de 1-1 berabere kaldı. Bizim gibi 4 haftadır galibiyet hasreti çeken rakibimiz, kazanmak için bastıracak ve maçtan puan koparabilmek için mücadele edecek.

HAKEM, DENİZLİ BÖLGESİNDEN

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Kocaelispor sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Denizli Bölgesi A Klasman hakemi Feridun Daldaş yönetecek. Yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler ve Berkan Çetin yapacak.

İLK 11’İ KESTİRMEK OLDUKÇA GÜÇ

Tuzlaspor maçının ilk 11’ini kestirmek ise oldukça güç. Hafta içerisinde takımla birlikte birkaç idmanı kaçıran oyuncularımız var. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Beridze, son 3 antrenmana katıldı. Salı günü antrenmanda sakatlanan Oğuz Ceylan ise takımla 2 gün dinlendikten sonra ekibe katılabildi. Bu 2 oyuncunun durumu maç gününde netlik kazanacak. Tahminler, oyuncuların ilk 11’de değil de sonradan oyuna gireceği yönünde.

MAÇIN KÜNYESİ

Kocaelispor - Tuzlaspor

STAT : Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler, Berkan Çetin

YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max1, www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Mehmet Yılmaz

Atila Turan

Yusuf Cihat Çelik

Giorgi Kharaishvili

Reis Amaral

Daniel Candeias

Ramil Şeydayev

Davit Skhirtladze

TUZLASPOR

Kurtuluş Yurt

Mehmet Çınar

Gökhan Akkan

Çağrı Giritlioğlu

Mehmet Coşkun

Sekou Tidiany

Hikmet Çiftçi

Muhammed Ak.

Arvydas Novikovas

William Togui

Streli Mamba