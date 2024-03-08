‘TUZLA’yın da kokutmayın!

KAZANMAK ZORUNDASINIZ
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın ligin 26. Haftasında, Tuzlaspor’u konuk edecek. 3. sırada bulunan temsilcimiz, 16. sıradaki rakibi ile karşılaşacak. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışan Kocaelispor, mutlak galibiyet için rakibine baskı kuracak. 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Yeşil - Siyahlıların kazanmaktan başka çaresi yok. Eğer Süper Lig hayallerimizin bayatlamasını istemiyorsak, yarın TUZLA’yıp kokutmamalıyız.
TUZLASPOR DA 4 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Pazar günü sahamızda konuk edeceğimiz Tuzlaspor da, Kocaelispor gibi 4 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Tuzla son olarak 5 hafta önce Manisa FK’yı 2-1 mağlup etmişti. İstanbul temsilcisi son 4 maçında ise 2 puan topladı. Tuzla, Adanaspor’a ve Boluspor’a 2-1 kaybetti. Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan ekip, Keçiörengücü ile de 1-1 berabere kaldı. Bizim gibi 4 haftadır galibiyet hasreti çeken rakibimiz, kazanmak için bastıracak ve maçtan puan koparabilmek için mücadele edecek.
HAKEM, DENİZLİ BÖLGESİNDEN
Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Kocaelispor sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Denizli Bölgesi A Klasman hakemi Feridun Daldaş yönetecek. Yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler ve Berkan Çetin yapacak.
İLK 11’İ KESTİRMEK OLDUKÇA GÜÇ
Tuzlaspor maçının ilk 11’ini kestirmek ise oldukça güç. Hafta içerisinde takımla birlikte birkaç idmanı kaçıran oyuncularımız var. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Beridze, son 3 antrenmana katıldı. Salı günü antrenmanda sakatlanan Oğuz Ceylan ise takımla 2 gün dinlendikten sonra ekibe katılabildi. Bu 2 oyuncunun durumu maç gününde netlik kazanacak. Tahminler, oyuncuların ilk 11’de değil de sonradan oyuna gireceği yönünde.
MAÇIN KÜNYESİ
Kocaelispor - Tuzlaspor
STAT : Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler, Berkan Çetin
YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max1, www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Mehmet Yılmaz
Atila Turan
Yusuf Cihat Çelik
Giorgi Kharaishvili
Reis Amaral
Daniel Candeias
Ramil Şeydayev
Davit Skhirtladze
TUZLASPOR
Kurtuluş Yurt
Mehmet Çınar
Gökhan Akkan
Çağrı Giritlioğlu
Mehmet Coşkun
Sekou Tidiany
Hikmet Çiftçi
Muhammed Ak.
Arvydas Novikovas
William Togui
Streli Mamba
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.