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İzmit Belediyespor’un genç atletleri okullar arası yarışmalarda 2’inci oldu

İzmit Belediyespor Atletizm Takımının genç sporcuları, Okullar Arası İl Birinciliği yarışmalarında genel toplamda 2’nci oldu

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İzmit Belediyespor’un genç atletleri okullar arası yarışmalarda 2’inci oldu mask
İzmit Belediyespor’un genç atletleri okullar arası yarışmalarda 2’inci oldu
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YENİMAHALLE 2’NCİLİĞİ ELDE ETTİ

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, 27-28-29 Şubat tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde yapılan 2023 Yılı Okullar Arası Atletizm İl Birinciliği yarışmalarına katıldı. Yıldız Kızlar Kategorisi’nde piste çıkan Yenimahalle Ortaokulu öğrencileri genel toplamda 2’nciliği elde etti. İzmit Belediyespor’un genç atletleri elde ettikleri sonuçlarla göz doldurdu.

BAŞARILI SONUÇLAR ALDI

800 metrede Zeynep Nisa Mutlu 1’inci olurken, Merve Çeltiker gülle atmada 4’üncü, cirit atmada 2’inci oldu. Azra Özker 2000 metre yürüyüşte 2‘inci, yüksek atlamada 4’üncü sırada yer aldı. 60 metreyi Miray Tannur 3’üncü, uzun atlamayı ise Afra Firdevs Ekmen 6’ıncı sırada tamamladı. Bu beşliden oluşan 5x80 metre bayrak takımı, bayrak yarışını ise 3’üncü sırada tamamlama başarısı gösterdi.

# oldu, yüksek

08 Mar 2024 - 13:30 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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