Hedef, sporda marka olmak

Önümüzdeki süreçte Eğitim ve Spor Kulübünü daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Bıyık, " Darıca'yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapmak için çalışacağız" dedi. Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün kısa sürede sporda marka haline geldiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimizde 2 olan branş sayısını bugün 13 branşa çıkardık.
YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK
Yaptığımız yatırımlar ve gençlere verdiğimiz desteklerle bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu ve 60’a yakın milli sporcusu ile hepimizin gururu oldu. Bünyesinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları çıkaran eğitim ve spor kulübümüz spor camiasında artık bir marka haline geldi. Uluslararası arenada derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı herkese dinleten kulübümüz sadece bizim değil ülke olarak hepimizin gururu oldu" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.