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Hedef, sporda marka olmak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gurur kaynağı Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcularıyla bir araya geldi

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Hedef, sporda marka olmak mask

Önümüzdeki süreçte Eğitim ve Spor Kulübünü daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Bıyık, " Darıca'yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapmak için çalışacağız" dedi. Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün kısa sürede sporda marka haline geldiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimizde 2 olan branş sayısını bugün 13 branşa çıkardık.

YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Yaptığımız yatırımlar ve gençlere verdiğimiz desteklerle bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu ve 60’a yakın milli sporcusu ile hepimizin gururu oldu. Bünyesinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları çıkaran eğitim ve spor kulübümüz spor camiasında artık bir marka haline geldi. Uluslararası arenada derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı herkese dinleten kulübümüz sadece bizim değil ülke olarak hepimizin gururu oldu" dedi.

# oldu, eğitim, ülke, Darıca

08 Mar 2024 - 13:31 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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