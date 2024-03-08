Merttürk, "Sözümüz Var Kartepe" diyerek hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda Kartepe'ye dair vizyonumuzu, Kartepe'nin geleceğini açıklayacağımız aday ve proje tanıtım lansmanımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.
08 Mar 2024 - 13:55- Siyaset Güncelleme:
Merttürk, projelerini anlatacak!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, 9 Mart 2024 Cumartesi (yarın) saat 19.00'da aday ve proje tanıtım lansmanı düzenleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.