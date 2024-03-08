Merttürk, projelerini anlatacak!

Merttürk, "Sözümüz Var Kartepe" diyerek hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda Kartepe'ye dair vizyonumuzu, Kartepe'nin geleceğini açıklayacağımız aday ve proje tanıtım lansmanımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.