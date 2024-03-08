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Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu! Peki Kocaeli kaçıncı sırada?

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye’nin en yaşanabilir illerini listeledi. İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ili…

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu! Peki Kocaeli kaçıncı sırada? mask

10- Trabzon

(Genel Endeks Puanı: 53,38)

9- Eskişehir

(Genel Endeks Puanı: 56,84)

8- Bursa

(Genel Endeks Puanı: 57,13)

7 - Yalova

(Genel Endeks Puanı: 58,07)

6- Antalya

(Genel Endeks Puanı: 59,1)

5- Kocaeli

(Genel Endeks Puanı: 59,98)

4- Tekirdağ

(Genel Endeks Puanı: 61,46)

3- İzmir

(Genel Endeks Puanı: 62,39)

2- Ankara

(Genel Endeks Puanı: 66,13)

1- İstanbul

(Genel Endeks Puanı: 68,9)

Kaynak: CUMHURİYET

08 Mar 2024 - 14:09 - Gündem

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