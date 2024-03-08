Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? AKP'den açıklama geldi

Enflasyonun ilk iki ayında beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla asgari ücrete zam tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı.

Fakat Türkiye'de aylık enflasyon ocak ayında yüzde 6.7, şubat ayında yüzde 4.53 olarak açıklandı. Böylece asgari ücret, yılın ilk iki ayında enflasyon rakamları karşısında yüzde 11,533 eridi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiasını da asgari ücretliler için getirdi.

TARİH VERDİ

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibarıyla da emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

AKP'li Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı.

Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi.

Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak."

Kaynak: CUMHURİYET