Çayırova'da 420 m² arsa icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2017/6539 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/6539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Çayırova İlçe, ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köy, 560 Ada, 25 Parsel, Kocaeli ili, Çayırova ilçesi .420,28 m2 arsa vasıflı taşınmazın 12811/42028 hisssesi taşınmaz boş arsa vasıfındadır.

Adresi : Şekerpınar2 Mahallesi 560 Ada 25 Parsel Çayırova / KOCAELİ

Yüzölçümü : 420,28 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çayırova belediyesinde yapılan incelemelerde 1/1000 ölçekli imar planında "ticaret alanı"da bina yüksekliği 15.50m, Kaks:1.5 olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 1.370.777,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:14

26/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.