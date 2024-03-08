Körfez'de 3+1 97 m² daire icradan satılıktır

T.C.KÖRFEZ İCRA DAİRESİ

2023/520 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/520 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 965 Ada, 1 Parsel, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 965 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş 3 adet blok yer almaktadır.Değerleme konusu bağımsız bölümün bulunduğu B blok parselin ortasındaki bloktor. B Blok, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bir tane giriş olup bina girişi bodrum kat seviyesinden ve batı cepheden verilmiştir.Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı demir çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Kıymet takdiri istenen 17 no.lu bağımsız bölüm binanın 3.normal katında konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet

oda, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 1 adet balkon plan tertibinde net 97,40 m2, brüt 110,00 m2 alanlıdır.Bağımsız bölümün dış kapısı çelik kapı tüm iç kapıları amerikan panel kapıdır. Antre,salon,mutfak ve oda zeminleri laminat parke kaplıdır. Tüm vitrifiye ve armatürler takılıdır. Pencere doğralamarı PVC malzemeden mamul olup çift camlıdır. Mutfakta MDF mutfak dolapları ve granit tezgah bulunmaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Atalar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Dışkapı No: 8, B Blok, Kat: 3, D: 17Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 9.740 m2

İmar Durumu :Tapu kaydındaki gibi

Kıymeti : 1.265.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:45

04/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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